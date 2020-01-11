بقيمة 2 مليار جنيه.. ضبط 942 قضية تهرب ضريبي خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت شرطة التهرب الضريبي في ضبط 942 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة. وخلال أسبوع، جاءت القضايا المضبوطة على النحو التالي: 199 قضية ضرائب عامة، كشف 108 قضايا تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و4 قضايا في مجال الجمارك، قضية واحدة في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 357 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ 192 حكما قضائيا، 69 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط 6 قضايا في مجالات مكافحة جرائم "إتجار في النقد الأجنبي- توظيف الأموال"، 6 قضايا في مجالات جرائم "الاختلاس والإضرار بالمال العام- طلب رشوة استغلال نفوذ- الكسب غير المشروع" بقيمة بلغت 2811634810 جنيهات مصرية، 2949858 عملات أجنبية مختلفة. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الوقائع وباشرت النيابة التوقيع.

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