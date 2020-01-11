النيابة تطالب بتوقع أقصى العقوبة على متهمي "محطة مصر": زلزال ضرب قلب المحروسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى على 14 متهما بقضية "حادث محطة مصر"، وذلك في مرافعتها بجلسة اليوم السبت أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة الدكتور جابر المراغي.

ووصفت النيابة المتهمين بـ"الأشخاص المفسدين الذين لا يقدرون المسؤولية ولم يحافظوا على الأمانة التي كلفوا بها".

Advertisements

وقالت النيابة خلال مرافعتها، إن "عدسات الكاميرات نقلت للعالم كله مدى قسوة الحادث" واصفة إياه بأنه "زلزال ضرب قلب المحروسة".

ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع عقب الانتهاء من مرافعة النيابة العامة في القضية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول، أنه في 27 فبراير من العام الجاري بدائرة قسم الأزبكية، عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت"، المزود به الجرار قيادته رقم 2302، فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه في وضع الحركة، وقد نتح عن ذلك وفاة 31 شخصًا، وإصابة 17 آخرين.