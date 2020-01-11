بأسلوب كسر الباب.. ضبط المتهمين بسرقة منزل مقاول في بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، المتهمين بسرقة منزل مقاول، في منطقة بدر.

أثناء مرور المقدم محمد صقر، رئيس مباحث بدر، والنقيب محمد الديب، معاون مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة بمنطقة مساكن صبحي حسين دائرة القسم تمكن من ضبط كلا من "ح. ف" مسجل خطر سرقات عامة تحت رقم 1001 فئة "ب" المنيا والسابق اتهامه في عدد 8 قضايا أخرهم 3845 لسنة 2016م بدر " مخدرات "، "م.ي" عاطل وبحوزتهما جوال بداخله المضبوطات التالية 5 هيلتى مختلفة الأنواع والأحجام، كابل كهرباء طوله 50 متر، جاكوش، مفك.

وبمناقشتهما أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والعقيد وائل عرفان، مفتش المباحث، عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل مسكن المدعو "ا.م" مقاول بأسلوب كسر الباب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة وقرر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.