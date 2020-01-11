"محاور المطار" تضبط عصابة للإتجار في العملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على أفراد تشكيل عصابي، للإتجار في العملة خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون بمنطقة النزهة.

أثناء مرور النقيب محمد رشاد، ضابط مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوي، والمعين قول أمني محور جوزيف تيتو أسفل كوبري المشاة دائرة قسم شرطة النزهة، وبصحبته القوة المرافقة اشتبه في سيارة يستقلها عدد 4 أشخاص، وحال مشاهدتهم للقوات تمكن اثنان منهم من الفرار، وأمكن ضبط السوريان الجنسية كلا من "أ.ع" صاحب مصنع بلاستيك، والسابق اتهامه في القضية رقم 3247 لسنة 2016م "جنايات اقتصادية"، و"ع.خ" طالب حال استقلالهما السيارة المشار إليها، وتحمل أرقام (س ن 1265 ماركة كيا كارنز موديل 2014م) فضي اللون، وعُثر داخل السيارة على المضبوطات التالية مبلغ مالي مليون وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة جنيه، 7.512 دولار أمريكي، أجندة مدون بها أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية دولار، يورو والمعاملات التحويلية لها.

وبمواجهتهما أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عمرو أبورية، رئيس مباحث إدارة تأمين ومحاور المطار، بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003م ونفيا صلتهما بالهاربين وأنهما تقابلا معهما مصادفةً وطلبا توصيلهما لإحدى الأماكن.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.