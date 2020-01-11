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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
كلف المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة، كافة النيابات بقيد الشكاوى المقدمة إليها فور ورودها برقم قيد قضايا.
وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم السبت، بأن المستشار "المنشاوي" أمر كذلك ببدء إجراءات التحقيق الفوري فيها وفق كافة ضمانات التحقيق القضائي الذي تباشره النيابة.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن القرار يأتي من منطلق تعظيم الدور الحيوي الذي تتولاه النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، وتأكيداً على أهمية شكاوى المواطنين باعتبارها رافداً جوهرياً من روافد تعزيز أداء النيابة الإدارية لرسالتها في تحقيق العدالة.
وأكدت أن تحقيق شكاوى المواطنين لما له من الفاعلية اللازمة من ترسيخ لمفهوم دولة القانون التي تقوم على إعلاء مبادئ الدستور وأحكام القانون وتعزيز ثقة المواطنين في توافر آلية لاقتضاء حقهم المشروع أو الإبلاغ عن واقعات الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، تلك الآلية التي تتولاها النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة تتمتع بالحيادية والنزاهة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس النيابة الإدارية يكلف النيابات بالتحقيق الفوري في شكاوى المواطنين عن الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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