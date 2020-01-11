الإسكان: جمال طلعت يتولى رئاسة جهاز القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولى المهندس جمال محمود طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، القيام بأعمال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى عمله. بحسب بيان صحفي.
كما أصدر الجزار، قراراً بنقل المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، للعمل بقطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما نص القراران، أن على جميع الجهات المختصة تنفيذهما اعتباراً من تاريخ صدورهما.
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