أشرف سالمان رئيسا لمجلس إدارة سيتي إيدج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

اجتمع اليوم السبت، مجلس إدارة سيتي ايدج، المطور العقاري الوطني، برئاسة حسن غانم لمناقشة عدة موضوعات خاصة بخطط الشركة التوسعية في الفترة المقبلة.

وحضر الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماع تحضيري مع الأعضاء قبل اجتماع مجلس الادارة.

وقبل المجلس استقالة حسن غانم من رئاسة مجلس الإدارة، والموافقة على ترشيح كل من أشرف سلمان والدكتور أحمد الوشاحي ولبنى هلال ومحسن عادل والمهندسة رجاء فؤاد والمهندس عبد المطلب عمارة كممثلى هيئة المجتمعات العمرانية بمجلس إدارة شركة سيتى إيدج.

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الموافقة على ترشيح حسن غانم كممثل بنك التعمير والإسكان، وأشرف سالمان لرئاسة مجلس إدارة الشركة، وتشكيل لجان المجلس الخاصة بالحوكمة وهي لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات.

كما أقر المجلس تعيين الدكتور محمد مكاوي كمدير تنفيذى بالشركة ليزاول مهام منصبه بجانب المهندس أمجد حسنيين المدير التنفيذي الحالي للشركة.

والجدير بالذكر أن شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري قامت بزيادة رأسمالها مؤخراً بحيث تم زيادة حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتصبح 75% وأصبحت حصة بنك التعمير والأسكان وأحدى شركاته التابعة 25% من رأس مال الشركة.