مجلس النواب ينكس أعلامه حدادا على رحيل السلطان قابوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
نكس مجلس النواب أعلامه، وسائر مؤسسات الدولة حدادا على وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان، عملا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل السلطان قابوس بن سعيد.
وكان الدكتور علي عبد العال قد نعى السلطان قابوس مقدما العزاء للشعب العماني الشقيق، مؤكدا أن الراحل أدى واجبه نحو وطنه وجعل من سلطنة عمان قبلة للفرقاء، ينهلون من حكمته وحياديته، لرأب الصدع و تجنيب منطقتنا للقلاقل والحروب بسياسته الحكيمة الهادئة التي اعتمدت على النأي بالنفس عن الخلافات.
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