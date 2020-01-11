بالذخيرة الحية.. المتحدث العسكري ينشر فيديو للمناورة قادر 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نشر العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري فيديو للمناورة "قادر 2020"، بمشاركة تشكيلات ووحدات القوات المسلحة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة.

وأعلن المتحدث العسكري، حسب بيان على صفحته بـ"فيسبوك"، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تنفيذ القوات المسلحة المرحلة النهائية من المناورة (قادر 2020)، حيث شاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي، إضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات في تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجى للقوات على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة وعلى ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط.

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ومن المقرر تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى والقوات البرية، بما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الاتجاهات الإستراتيجية في توقيت متزامن.

وتعد المناورة (قادر 2020) تأكيداًعلى قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن، حيث شهدت القدرات القتالية للقوات المسلحة تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية.