عزل 7 ركاب بمطار القاهرة قادمين من إثيوبيا بسبب شهادات الحمى الصفراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي اليوم السبت، 7 ركاب فور وصولهم من إثيوبيا، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 7 ركاب مصريين وأمريكيين وغينيين ويمني من أعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس ابابا.

أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفي حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار.