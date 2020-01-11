أخبار مصر | وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجّه وزير الخارجية، سامح شكري، إلى واشنطن؛ للمشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الإدارة الأمريكية كل من مصر والسودان واثيوبيا، بحضور ممثلين عن الجانب الأمريكي وكذا البنك الدولي؛ لاستكمال التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وخلال الزيارة، من المنتظر أن يقوم الوزير سامح شكري، بعقد عدد من اللقاءات مع الدوائر الأمريكية المختلفة، لدى الإدارة والكونجرس، لتناول أبعاد العلاقات الثنائية بين الدولتين، فضلاً عن التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك.