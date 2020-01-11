أخبار مصر | بالصور.. أول ظهور لشيخ الأزهر بـ"جلباب صعيد" في مناسبة رسمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. أول ظهور لشيخ الأزهر بـ"جلباب صعيد" في مناسبة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء ذلك بحضور فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، الذي ظهر لأول مرة في مناسبة رسمية بـ"الجلباب الصعيد".
كما يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب، من خلال تطوير مراكز التدريب المهني لتأهيلهم وتدريبهم من أجل التشغيل وريادة الأعمال.
وافتتح الوزير وشيخ الأزهر، الدورة الثانية بوحدة التدريب المتنقلة بالقرنة، وطلب الدكتور أحمد الطيب، خلال تفقد الوحدة، من الوزير، عمل مشغل دائم بمدينة القرنة، نظرا للحاجة الشديدة له، حيث يوجد إقبال كبير من جانب الفتيات على مهنة التفصيل والحياكة، لكي يعملن به، بعد انتهاء فترة تدريبيهن.
ونوه "سعفان" بأنه سيتم قريبا، إطلاق 5 وحدات تدريب متنقلة من أجل زيادة عدد الوحدات إلى 13 وحدة تصل إلى القرى والنجوع المختلفة، لافتا إلى أن الخطوة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتدريب الشباب بعد إعلانها العام الماضي عامًا للتدريب المهني.
وقال "سعفان"، إن الوزارة استهدفت من التدريب بالوحدات المتنقلة الانتقال للشباب في المناطق النائية داخل القرى بمحل إقامتهم والبعيدة عن مراكز التدريب الثابتة، البالغة 38 مركزا على مستوي الجمهورية، التابعة لمديريات القوى العاملة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة أطلقت في أواخر سبتمبر من العام الماضي، 4 وحدات للتدريب المتنقلة بعد تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية لتجوب القري والنجوع الأكثر احتياجا في اطار مبادرة "حياة كريمة" التي اطلقها الرئيس السيسي لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وذلك من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني علي مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية.
وتابع أن الوزارة أطلقت 4 وحدات أخرى، في آخر نوفمبر من العام الماضي، وبذلك وصلت إجمالي الوحدات المتنقلة إلي 8 وحدات في محافظات الوادي الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية، والأقصر، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ.
وأردف الوزير أن التجربة حققت نجاحًا علي الطبيعة وقبولا من جانب المتدربين، وأحيت منظومة أهملت وترهلت منذ التسعينيات، وجاءت عملية التطوير والتحديث كإعادة صياغة لها كى نصل لكل راغب فى التدريب فى محل إقامته، وإضافة رؤية جديدة نحو مستقبل مشرق لشباب مصر.
وأورد أنه يتابع بصفة يومية العملية التدريبية في كل محافظة لإزالة أية معوقات قد تصادف العملية التدريبية، حيث تم تسخير طاقات كل مديرية للقوي العاملة بالمحافظات الثمانية لخدمة العملية التدريبية.
واستكمل أنه يتم في نهاية الدورات التدريبية الاحتفال بتخريج أوائل الدفعات علي المهن الثلاثة، ومنحهم شهادات تدريب معتمدة من الوزارة وشهادة قياس مستوى مهارة ومزاولة حرفة، فضلا عن تكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل في كل دورة تدريبية، بإعطاء كل سيدة ماكينة خياطة وكل شاب "حقيبة معدات"، كي يستطيعوا فتح مشروع صغير يدر عليهم دخلًا يسهم في توفير "حياة كريمة" لهم ولأسرتهم.
واختتم الوزير بأن الوزارة راعت أن تكون دورة مهنة التفصيل والخياطة في الفترة الصباحية للسيدات من 9 صباحا حتي الواحدة ظهرا، ومن الثانية إلي السادسة مساءًا لدورتي مهنة السباكة وكهرباء التركيبات للذكور، حيث تضم كل دورة 15 متدربا ومتدربه معظمهم من حملة المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة.