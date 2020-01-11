أخبار مصر | بالصور.. أول ظهور لشيخ الأزهر بـ"جلباب صعيد" في مناسبة رسمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. أول ظهور لشيخ الأزهر بـ"جلباب صعيد" في مناسبة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم السبت، خلال زيارته لمحافظة الأقصر، 3 شنط عدة سباكة لأوائل خريجي أول دفعة من وحدة التدريب المتنقلة بالقرنة.

وجاء ذلك بحضور فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، الذي ظهر لأول مرة في مناسبة رسمية بـ"الجلباب الصعيد".

كما يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب، من خلال تطوير مراكز التدريب المهني لتأهيلهم وتدريبهم من أجل التشغيل وريادة الأعمال.

كما حضر اللقاء، اللواء علاء عبد الجابر، رئيس مدينة القرنة، والدكتور بركات حسانين، عميد كلية هندسة الأزهر، وعبدة هاشم خليفة، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة. وافتتح الوزير وشيخ الأزهر، الدورة الثانية بوحدة التدريب المتنقلة بالقرنة، وطلب الدكتور أحمد الطيب، خلال تفقد الوحدة، من الوزير، عمل مشغل دائم بمدينة القرنة، نظرا للحاجة الشديدة له، حيث يوجد إقبال كبير من جانب الفتيات على مهنة التفصيل والحياكة، لكي يعملن به، بعد انتهاء فترة تدريبيهن.

ومن ناحيته، تعهد رئيس مجلس المدينة، بتدبير مكان للمشغل، في أقصر وقت، تمهيدًا لفرشة بكل احتياجاته اللازمة. ونوه "سعفان" بأنه سيتم قريبا، إطلاق 5 وحدات تدريب متنقلة من أجل زيادة عدد الوحدات إلى 13 وحدة تصل إلى القرى والنجوع المختلفة، لافتا إلى أن الخطوة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتدريب الشباب بعد إعلانها العام الماضي عامًا للتدريب المهني. وقال "سعفان"، إن الوزارة استهدفت من التدريب بالوحدات المتنقلة الانتقال للشباب في المناطق النائية داخل القرى بمحل إقامتهم والبعيدة عن مراكز التدريب الثابتة، البالغة 38 مركزا على مستوي الجمهورية، التابعة لمديريات القوى العاملة. Advertisements وأوضح الوزير، أن الوزارة أطلقت في أواخر سبتمبر من العام الماضي، 4 وحدات للتدريب المتنقلة بعد تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية لتجوب القري والنجوع الأكثر احتياجا في اطار مبادرة "حياة كريمة" التي اطلقها الرئيس السيسي لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وذلك من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني علي مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية. وتابع أن الوزارة أطلقت 4 وحدات أخرى، في آخر نوفمبر من العام الماضي، وبذلك وصلت إجمالي الوحدات المتنقلة إلي 8 وحدات في محافظات الوادي الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية، والأقصر، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ.