أخبار مصر | بعد وفاة السلطان قابوس.. تأجيل امتحانات مدارس المسار المصري بعمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد وفاة السلطان قابوس.. تأجيل امتحانات مدارس المسار المصري بعمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحانات مدارس المسار المصري في سلطنة عُمان، نظرًا للظروف الأليمة التي تمر بها السلطنة لرحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان، الذي وافته المنية اليوم.

وتقام امتحانات مدارس المسار المصري بـ"مسقط" و"صلالة" في سلطنة عُمان، والتي تقام في الفترة من 11 إلى 16 يناير 2020.

وتقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التعازي في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عُمان.