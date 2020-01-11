أخبار مصر | التعليم: منظومة الاختبارات الإلكترونية لـ"ثانية ثانوي" حققت نجاحا اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم: منظومة الاختبارات الإلكترونية لـ"ثانية ثانوي" حققت نجاحا اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت صباح اليوم،

قالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي، للعام الدراسي 2019 2020،حيث أدى الامتحانات 587 ألفا و108 طلاب وطالبات بالصف الثاني الثانوي في مادة اللغة العربية.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أن امتحان اللغة العربية، يتكون من 35 سؤالًا مقسمة إلى 27 سؤالا اختياريا من متعدد، و8 أسئلة مقال تقيس الفهم وليس الحفظ، وهذا هو أساس عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book)، وتُعقد الامتحانات في الفترة من 11 إلى 22 يناير 2020.

وأوضحت أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019-2020، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا؛ حيث استقبلت 488 ألف طالبطالبة بنسبة 90% من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا، لأداء امتحان مادة اللغة العربية في الفترة الأولى داخل المدراس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).

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وبحسب الوزارة، فقد أدى 140 ألف طالب طالبة من طلاب المنازل والمستشفيات والخدمات والسجون، امتحان اللغة العربية بصورة ورقية في الفترة الصباحية، فضًلا عن أداء طلبة 300 مدرسة (عام) الامتحان ورقيًا نظرًا لعدم استكمال البنية التكنولوجية بها، كما أدى طلبة وطالبات 300 مدرسة (خاص) لم يستكملوا إجراءات التعاقد لتجهيز البنية التكنولوجية الامتحان ورقيًا.

وأكدت أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان مادة اللغة العربية سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجيََا، عدا بعض حالات الغش الفردية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

واختتمت بأن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، وجه الشكر لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلى الأسلوب الجديد، للتعلم القائم على الفهم والابتكار.