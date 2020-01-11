أخبار مصر | وزير النقل يعلن موعد انتهاء محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يعلن موعد انتهاء محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى المهندس كامل الوزير وزير النقل، جولة تفقدية، اليوم، لمتابعة معدلات تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو ومعدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان.

وبدأت الجولة بتفقد محطة النزهة بالمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو ثم استقل الوزير قاطرة اختبار على السكة من محطة النزهة ليتفقد باقي محطات المرحلة ( هشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور التبادلية التي تعتبر نموذجا للنقل متعدد الوسائط).

واطلع الوزير، على معدل تنفيذ كل محطة ووجه بضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من المحطات الستة وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها لفتح المحطات للركاب في 25 ابريل 2020 وذلك بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان. وتفقد، بعدها، مشروع القطار الكهربائي والذي وجهت القيادة السياسية بالانتهاء منه خلال 24 شهرًا، حيث تفقد وزير النقل محطات وجسر المشروع، واطلع على معدلات تنفيذها حيث وصلت نسبة إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائي إلى 13% من النسبة المستهدفة، وتم الانتهاء من ما يقرب من 12% من أعمال الكباري بالمشروع و14% من أعمال الأنفاق، و12% من أعمال جسور السكة وحوالي 7% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي.