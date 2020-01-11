أخبار مصر | وزير النقل يعلن موعد انتهاء محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يعلن موعد انتهاء محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبدأت الجولة بتفقد محطة النزهة بالمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو ثم استقل الوزير قاطرة اختبار على السكة من محطة النزهة ليتفقد باقي محطات المرحلة ( هشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور التبادلية التي تعتبر نموذجا للنقل متعدد الوسائط).
وتفقد، بعدها، مشروع القطار الكهربائي والذي وجهت القيادة السياسية بالانتهاء منه خلال 24 شهرًا، حيث تفقد وزير النقل محطات وجسر المشروع، واطلع على معدلات تنفيذها حيث وصلت نسبة إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائي إلى 13% من النسبة المستهدفة، وتم الانتهاء من ما يقرب من 12% من أعمال الكباري بالمشروع و14% من أعمال الأنفاق، و12% من أعمال جسور السكة وحوالي 7% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي.
وأكد الوزير، أن هذا المشروع سيساهم في ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك المساهمة في زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا وتجاريًا وصناعيًا، مضيفا أن مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي لها أهمية كبيرة في تعظيم منظومة النقل الجماعي.
جدير بالذكر أن مسار القطار الكهربائي يبلغ طوله 70 كيلومترًا، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ عدد 6 كباري، وكذلك عدد 2 نفق للقطار الكهربائي بالإضافة إلى إنشاء عدد 4 كباري سيارات بالهايكستب ومداخل مدينتي المستقبل والشروق، وأن مشروعي المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان يقوم بتنفيذ أعمال المحطات والجسور والورش الخاصة بهما شركات مصرية وسيتم توريد الوحدات المتحركة للمشروعين من الخارج.