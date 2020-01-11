أخبار مصر | غدا.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح مقرا جديدا بدمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح مقرا جديدا بدمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جامعة الأزهر،

يفتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيسغدا، مقر جديد للجامعة بدمياط.

وأوضح الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب البنات بدمياط، أن المقر الجديد، يقع جنوب الحي المتميز بمدخل مدينة دمياط الجديدة، ويشمل وضع حجر أساس لمبنى إدارة الجامعة، وكليات طب الأسنان وصيدلة بنات وهندسة بنات، بالإضافة إلى كليتين إسلاميتين للبنين والبنات.

وأضاف أن الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، بمجلس النواب ونخبة من رجال الدين والعلم والثقافة والمستثمرين، يحضرون الافتتاح.