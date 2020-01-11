أخبار مصر | وزيرة التضامن تزف بشرى لذوي الإعاقة بشأن المعاش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تزف بشرى لذوي الإعاقة بشأن المعاش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء في المنشور أن هناك عدد من الشروط، يلزم توافرها لاستحقاق الجمع بين معاشين منها:
١. أن يكون المستحق مصري الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
ويستلزم التقدم بطلب الجمع بين معاشين تقديم المستندات اللازمة
٢. بطاقة الخدمات المتكاملة.
١. المعاش المستحق عن النفس
٢. المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة
٣. المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة
٤. المعاش المستحق عن الابن أو الابنة
وأشار المنشور، إلى أنه يجوز للمستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة من دون حدود ووفق الاشتراطات الموضحة بالمنشور الوزاري، على أن تقوم الهيئة القومية للتأمينات بتنفيذ أحكام المنشور بكل دقة.
وأكدت الوزيرة، أن تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمر واجب تلتزم به الدولة المصرية وتسعى له وزارة التضامن الاجتماعي، منذ صدور القانون وأن أصحاب الحق في الجمع بين معاشين سيتم محاسبتهم بأثر رجعي منذ صدور اللائحة التنفيذية، وحتى تاريخ تقديم الأوراق المطلوبة وفق القواعد المنظمه لذلك.
وأشارت إلى أنها شرفت بالعمل على لائحة قانون الإعاقة، وأنها شديدة الحرص على تطبيق بنودها كافة وتفعيل كل ما جاء فيها سعيا لتوفير سبل الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمثلون أولوية قصوى في استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.