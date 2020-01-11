أخبار مصر | وزيرة التضامن تزف بشرى لذوي الإعاقة بشأن المعاش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تزف بشرى لذوي الإعاقة بشأن المعاش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصفتها القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، منشورا عاما رقم 15 لسنة 2020، يتيح لذوي الإعاقة، الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل من دون حد أقصى.

وجاء في المنشور أن هناك عدد من الشروط، يلزم توافرها لاستحقاق الجمع بين معاشين منها:



١. أن يكون المستحق مصري الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

٢. الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن والمعتمد من الصادر من وزارة الصحة.

٣. أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ أو الابن للعجز لا يكتفي ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب ويتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامه للتأمين الصحي، وتطبق قواعد وأحكام قانون رقم ٧٩ لعام ١٩٧٥ على حالات الاستحقاق، وقواعد وأحكام قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ على الحالات اللاحقة على ذلك. ويستلزم التقدم بطلب الجمع بين معاشين تقديم المستندات اللازمة

١. بطاقة الرقم القومي.

٢. بطاقة الخدمات المتكاملة.

وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:

١. المعاش المستحق عن النفس

٢. المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة

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٣. المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة

٤. المعاش المستحق عن الابن أو الابنة