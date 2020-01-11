أخبار مصر | مفاجآة بشأن توظيف قصة "وإسلاماه" في تعبير امتحان ثانية ثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآة بشأن توظيف قصة "وإسلاماه" في تعبير امتحان ثانية ثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقالت المصادر في تصريحات إلى "الخليج 365"، إن الطالب سيحاسب على التعبير، ويأخذ درجاته على أساس أنه تعبير وليس سؤال القصة، قائًلا:" حتى وإن كتب قصة من وحي خياله للشخصيات".

كشفت مصادر بالمركز القومي للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم، عن مفاجآة بشأن توظيف قصة "وإسلاماه" في التعبير، خلال امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي، والذي عقد صباح اليوم السبت، على مستوى الجمهورية.

وأشار المصدر إلى أن فكرة توظيف القصة في التعبير، كانت فكرة المركز القومي للامتحانات، وذلك بعدما اعترض بعض معلمي اللغة العربية، الذين طالبوا بأن يشرحوا القصة، ولكن لم يتم عمل أسئلة عنها في الامتحانات.

