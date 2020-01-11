أخبار مصر | استمر 4 ساعات.. تفاصيل أول خسوف للقمر بمصر في 2020

وخلال الظاهرة، لم يعبر القمر، عبر الجزء المظلم من ظل الأرض، ولكن عبر من خلال الجزء الخارجي الخافت "شبه الظل"، لذلك بقى قرص القمر، مضاءً بالكامل، إضاءة خافتة.

واستغرقت جميع مراحل الخسوف، منذ بدايته وحتى نهايته، مدة قدرها أربع ساعات وخمس دقائق، وبدأ الخسوف، الساعة السابعة وثمان دقائق، وانتهى في الحادية عشرة وإثنا عشرة دقيقة، أما الفترة التي شهد فيها ظل الأرض 90% من منطقة شبه الظل، في الساعة التاسعة وعشر دقائق مساءً.

وحدثت ظاهرة الخسوف القمري، في مصر والمنطقة العربية، وكذلك في المناطق التي يظهر فيها القمر، عند حدوث الخسوف ومنها: قارة أوروبا– قارة أسيا– معظم قارة أستراليا – قارة أفريقيا – شمال غرب أمريكا الشمالية – شرق أمريكا الجنوبية – غرب المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلسي – المحيط الهندي – القارة القطبية الشمالية.

ظاهرة الخسوف القمري، تساعد في التأكد من بدايات الشهور الهجرية، حيث يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل، أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا.