أخبار مصر | طلاب أولى ثانوي يتوافدون على اللجان لخوض امتحان اللغة العربية "ورقيًا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلاب أولى ثانوي يتوافدون على اللجان لخوض امتحان اللغة العربية "ورقيًا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يتوافد طلاب الصف الأول الثانوي على اللجان الآن حيث يخوضون امتحان اللغة العربية ورقيًا من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا.
وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم، إنه تم تشكيل غرفة متابعة مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة الإجراءات الخاصة باختبارات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة متابعة على مستوى المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير التعليم الثانوي والموجه العام للمادة ومدير مركز التطوير، كما سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى الإدارة التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية وكيل الإدارة ومدير المرحلة الثانوية بالإدارة وموجه أول المادة.
وشدد نائب الوزير لشئون المعلمين، على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم، إنه تم تشكيل غرفة متابعة مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة الإجراءات الخاصة باختبارات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة متابعة على مستوى المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير التعليم الثانوي والموجه العام للمادة ومدير مركز التطوير، كما سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى الإدارة التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية وكيل الإدارة ومدير المرحلة الثانوية بالإدارة وموجه أول المادة.
وشدد نائب الوزير لشئون المعلمين، على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.