أخبار مصر | "أمهات مصر" يفند صعوبات امتحان العربي للصف الثاني الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر" يفند صعوبات امتحان العربي للصف الثاني الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي بنظام الثانوية الجديد، شهدت انتظاما واستقرارا بنسبة كبيرة، خلال أداء امتحانات اليوم الأول، في مادة اللغة العربية.

وأضافت في تصريحات صحفية، أنه بالنسبة للطلاب الذين أدوا الامتحانات إلكترونية، على جهاز الـ"تابلت" لم تواجهم أي صعوبات باستثناء بعض الحالات، التي واجهتم صعوبة خلال الدخول على الجهاز، في بداية الامتحان، ثم فتح معهم بعد دقائق، وبعض الحالات أدت الامتحانات ورقيا.

وأشارت إلى أن أغلب الطلاب وأولياء الأمور، أجمعوا على صعوبة أسئلة الاختيار من متعدد، قائلين: "صعبة وشبة بعضها"، بينما أكد أغلبهم صعوبة في النصوص وتضمن التعبير سؤالا في القصة التي لم يستلموا كتابها ورغم تأكيدات، بأنها لم تأت في الامتحان وتفاجئوا بها، فيما تباين واختلفت الآراء حول القراءة التي جاءت متوسطة الصعوبة، وكذلك صعوبة في المتحررة والمقالية والوقت غير كافٍ.

