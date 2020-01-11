أخبار مصر | عضوة بالبرنامج الرئاسي: المشاركة فرصة لتنمية مهارات القيادة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضوة بالبرنامج الرئاسي: المشاركة فرصة لتنمية مهارات القيادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت نهى المأمون، رئيسة مبادرة "هي والمجتمع" وعضوة البرنامج الرئاسي الإفريقي للقيادة، إن المشاركة بالبرنامج فرصة هائلة للشباب لتنمية مهارات القيادة والتفاوض والتواصل إضافة إلى التواصل مع صناع القرار وكيفية حل الأزمات المحلية والدولية

وأضافت أن المشاركة ببرنامج خاص بالدول الأفريقية، بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، أكبر برهان على اهتمام الدولة المصرية بتمكين الشباب وإعدادهم للقيادة ليس فقط بمصر بل بالقارة بأكملها، خاصة وأن المشكلات التي نتناولها بالبرنامج وخلال المحاضرات وورش العمل مشكلات مشتركة وتخص قارتنا.

وتابعت أن هدفها من البرنامج ، اكتساب وتنمية ومحاكاة مهارات ومواضع القيادة.