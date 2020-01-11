مصر | تأجيل دعوى تغيير اسم شارع السفارة الأمريكية لـ"القدس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى تغيير اسم شارع السفارة الأمريكية لـ"القدس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، بتغيير اسم الشارع الذي تتواجد فيه السفارة الأمريكية إلى شارع "مدينة القدس عربية" لجلسة 4 أبريل المقبل.

وقال المحامي سمير صبري في دعواه: "بعد موجة الغضب التي اجتاحت مصر والدول العربية والأجنبية بشأن إعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة لإسرائيل، فأضحى من الواجب تغيير اسم الشارع التي تتواجد فيه السفارة الأمريكية بالقاهرة إلى شارع مدينة القدس".

وأضاف، أن ذلك "يُعد أبسط رد على ترامب الذي أعطى ما لا يملك وما ليس من حقه، إعمالا لأبسط المواثيق الدولية، إلى من لا يستحق"، وفق قوله، وأن ما قام به ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل "مُعارض وُمخالف لكافة المواثيق والأعراف الدولية والحقوقية لأن القدس مدينة مُقدسة للمسلمين والمسيحيين ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون عاصمة للكيان الصهيوني".