مصر | إحالة دعوى وقف التصريح لـ"رايتس ووتش" بالعمل في مصر للمفوضين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة دعوى وقف التصريح لـ"رايتس ووتش" بالعمل في مصر للمفوضين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة دعوى وقف التصريح الممنوح لمنظمة هيومان رايتس وتش للعمل بمصر، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 50447 لسنة 73 قضائية رئيس الجمهورية بصفته.

وطالب مقيم الدعوى بوقف التصريح الممنوح لمنظمة هيومن رايتس وتش في مصر، لارتكابها العديد من المخالفات والتي لا تتناسب مع المهنية والدقة التى يجب أن تتحلي بها كمنظمة تدافع عن حقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن هيومان رايتس هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك، تأسست في سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفياتي يحترم اتفاقات هلسنكي، وكانت منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، ودمج هذه المنظمات نتج عن تأسيس هذه المنظمة.