مصر | القضاء الإداري يؤجل دعوى وقف نشاط سلاسل الصيدليات الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القضاء الإداري يؤجل دعوى وقف نشاط سلاسل الصيدليات الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى نقابة صيادلة القاهرة لإلغاء نشاط ادارة سلال الصيدليات الكبرى، لجلسة 15 فبراير المقبل لاستكمال المستندات والمرافعات.

وقالت الدعوى، إن التصريح بالإدارة غير المباشرة للصيدليات تعتبر الباب الخلفي لإنشاء سلاسل الصيدليات من سجلات الشركات، وذلك مخالف لقانون الصيدلة ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، وإن القانون يعطي لكل صيدلي الحق في إنشاء صيدليتين فقط، ويدير واحدة منهما فقط.

وأقام الدعوى نقابة صيادلة القاهرة، وتم اتخاذ اللازم لعمل إنذار لوزارة الاستثمار لإلغاء نشاط إدارة الصيدليات من سجلات الشركات بهيئة الاستثمار.