مصر | "النيابة الإدارية" تكلف بقيد الشكاوى فور ورودها والتحقيق فيها

جاء ذلك القرار من منطلق تعظيم الدور الحيوي الذي تتولاه النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، وتأكيدًا على أهمية شكاوى المواطنين باعتبارها رافدًا جوهريًا من روافد تعزيز أداء النيابة الإدارية لرسالتها في تحقيق العدالة".

ولِما في تحقيق شكاوى المواطنين بالفاعلية اللازمة من ترسيخ لمفهوم دولة القانون التي تقوم على إعلاء مبادئ الدستور وأحكام القانون وتعزيز ثقة المواطنين في توافر آلية لاقتضاء حقهم المشروع أو الإبلاغ عن واقعات الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، تلك الآلية التي تتولاها النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة تتمتع بالحيادية والنزاهة.



صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي بإسم النيابة الإدارية ومدير إدارة الإعلام.

