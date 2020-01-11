مصر | "النيابة الإدارية" تكلف بقيد الشكاوى فور ورودها والتحقيق فيها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النيابة الإدارية" تكلف بقيد الشكاوى فور ورودها والتحقيق فيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرار رقم ١١ لعام٢٠٢٠، والذي نص على تكليف كافة النيابات بقيد الشكاوى المقدمة إليها فور ورودها برقم قيد قضايا مع بدء إجراءات التحقيق الفوري فيها وفق كافة ضمانات التحقيق القضائي الذي تباشرة النيابة.
جاء ذلك القرار من منطلق تعظيم الدور الحيوي الذي تتولاه النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، وتأكيدًا على أهمية شكاوى المواطنين باعتبارها رافدًا جوهريًا من روافد تعزيز أداء النيابة الإدارية لرسالتها في تحقيق العدالة".
ولِما في تحقيق شكاوى المواطنين بالفاعلية اللازمة من ترسيخ لمفهوم دولة القانون التي تقوم على إعلاء مبادئ الدستور وأحكام القانون وتعزيز ثقة المواطنين في توافر آلية لاقتضاء حقهم المشروع أو الإبلاغ عن واقعات الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، تلك الآلية التي تتولاها النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة تتمتع بالحيادية والنزاهة.
صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي بإسم النيابة الإدارية ومدير إدارة الإعلام.