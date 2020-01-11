مصر | تطورات جديدة في واقعة طعن سيدة بالوراق

وأوضح، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن السيدة تدعى "كاترين.ر" تبلغ من العمر 54 عامًا وتقطن بذات المنطقة ولديها أبناء، وفي يوم الواقعة خرجت من منزلها في المساء لشراء مستلزمات المنزل، وأثناء سيرها تعرض لها المتهم على الفور وقام بطعنها دون أن تنهره.

وأفاد المصدر، بأنه شاهدها أهالي المنطقة وتم نقلها على الفور لأحد المستشفيات بمنطقة الوراق، ثم تم نقلها لأحد المستشفيات الخاصة وخضعت لعملية وحالتها مستقرة.

وأوضح التقرير الطبي المبدئي، أن السيدة مصابة بجرح في الرقبة أدى إلى تهتك في بعض الطبقات، بالإضافة لتلف في الأعصاب.