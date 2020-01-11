مصر | إحباط ترويج 12 طن لحوم فاسدة في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 12 طن لحوم فاسدة في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط مباحث التموين، القبض على المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان، لحيازته 12 طن مقطعات لحوم فاسدة ومجهولة المصدر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن.

وتمكنت مباحث التموين، من ضبط المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان، لحيازته 12،050 طن "سوسيس، برجر، مفروم الدواجن، لحوم مستوردة، الصويا" منتج نهائي ومستلزمات إنتاج، معبأة داخل شكائر وعبوات معدة للبيع ومجهولة المصدر.

ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة من الجهات المعنية المشاركة في الحملة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.