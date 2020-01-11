مصر | تأجيل تظلم أسرة "الماوردي" من منعهم في التصرف بأموالهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل تظلم أسرة "الماوردي" من منعهم في التصرف بأموالهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل نظر التظلم المقدم من أسرة الماوردي لمنعهم من التصرف في أموالهم، لجلسة 5 فبراير لتقديم المستندات.

صدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وكانت قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قبول القرار رقم 17 لسنة 2028، الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق، شكلا فيما يخص منع التصرف في الأموال والصكوك البنكية وأرصدت الشركات أو البيع والشراء لعدد من الأشخاص.

وشمل قرار المنع من التصرف في الأموال كل من: أحمد علي عبد العزيز على الماوردي، وزوجته هناء بهجت هاشم نوفل وابنته القاصرة ندى، وعبد العزيز علي عبد العزيز علي الماوردى وزوجته منى فتحي إسماعيل علي الوكيل، وعصام علي عبد العزيز على الماوردي، وزوجته مريم محمد همام صادق وأولاده القصر ملك وفريدة ومحمد "مؤقتا"، من التصرف في أموالهم الشخصية -دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم، أو سندات صكوك مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، والأموال العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينيه عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.