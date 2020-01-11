شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: 660 ألف طن منتجات بترولية مستهدفة من معمل أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مشروع مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتان الجديد بشركة أسيوط لتكرير البترول، للوقوف على حجم الأعمال المنفذة وحل أي تحديات قد تواجه مراحل التنفيذ المتبقية من المشروع للإسراع بالانتهاء من تنفيذه في التوقيتات الزمنية المحددة.

يستهدف المشروع تحقيق الاكتفاء الذاتى لصعيد مصر من مختلف المنتجات البترولية عالية الجودة، وذلك باستخدام وتطبيق أحدث التكنولوجيات، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 450 مليون دولار وبطاقة تصميمة 660 ألف طن سنويًا، ويقوم بتنفيذه شركتى إنبى وبتروجت بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.

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وأوضح الملا أن مشروعات التكرير الجديدة الجارى تنفيذها تهدف إلى سد الفجوة بين ما يتم إنتاجه محلياً وما يتم استيراده من المنتجات البترولية خاصة البنزين والبوتاجاز، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير معمل تكرير أسيوط وإضافة وحدات إنتاجية جديدة يسهم في تنمية محافظات وجه قبلى وصعيد مصر، لتوفير وتأمين احتياجاتها من المنتجات الرئيسية بجودة عالية.

كما أعطى وزير البترول شارة بدء تشغيل خط انابيب «رأس بكر / رأس غارب / أسيوط» بطول ١٥٥ كيلو متر وبتكلفة استثمارية 450 مليون جنيه، لزيادة كميات البوتاجاز المنقولة لوجه قبلى من 2600 طن يوميًا إلى 4000 طن يوميًا بزيادة نسبتها 54%.

وأوضح الملا أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات الهامة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية ومنها شبكة خطوط أنابيب نقل البوتاجاز، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيسهم في تلبية جانب من احتياجات محافظات الوجه القبلى من البوتاجاز والحد من مخاطر النقل بالسيارات الصهريجية، بجانب التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لمدن وقرى محافظات الصعيد.