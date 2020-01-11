شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: حركة الملاحة بالقناة تشهد طفرة غير مسبوقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة سجلت أرقاماً قياسية جديدة في أعداد وحمولات السفن العابرة والإيراد اليومي المُحقق منذ بداية العام الميلادي 2020، حيث سجلت الإحصائيات الملاحية، السبت، عبور 72 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية 4 ملايين طن، مُحققة إيرادا يوميا قدره 19.2 مليون دولار.

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كما سجلت حركة الملاحة في الأول من يناير عبور 60 سفينة بإجمالي حمولات صافية 4.8 مليون طن، بإيرادات قدرها 20.9 مليون دولار، فيما عبرت القناة يوم الإثنين الماضي66 سفينة بإجمالي حمولات صافية 3.8 مليون طن، مسجلة إيراد يومي قدره 18.4 مليون دولار.

وأعرب الفريق ربيع عن تفاؤله في أن تشهد الإحصائيات الملاحية خلال العام الجاري طفرة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة وما لذلك من انعكاس على تنامي الإيرادت المُحققة في ظل استراتيجية تُعنى بتطوير الخدمات الملاحية المُقدمة للعملاء، وتبني الهيئة لسياسات تسويقية مرنة تساهم في جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل، لتظل قناة السويس الممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أماناً بين الشرق والغرب.

وأكد رئيس الهيئة على أن تطوير المجرى الملاحي للقناة يتصدر أولويات أجندة العمل خلال المرحلة المُقبلة في ظل ما يحظى به هذا الملف من اهتمام بالغ من القيادة السياسية، موجهاً الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الدائم لهيئة قناة السويس ومشروعاتها المستقبلية التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني وشعب مصر العظيم، لافتاً في هذا الصدد إلى مشروعات تطوير محطات الإرشاد، واستمرار عمليات التكريك والصيانة للمجرى الملاحي من خلال أسطول كراكات الهيئة، علاوة على المضى قدماً نحو تفعيل نظام الدفع الإلكتروني للسفن العابرة ضمن التحول الرقمي الذي تشهده الدولة.