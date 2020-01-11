شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يشهدان احتفالية عيد الميلاد بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، أن الإبداع بمختلف صوره يعد إحدى وسائل التعبير عن مبادئ الوحدة الوطنية التي يتمتع بها المجتمع المصري باعتباره نموذجًا للترابط والتعايش السلمي، وقالت إن تكاتف أبناء الأمة أمام محاولات تفتيت النسيج المتماسك يعكس الإصرار على مواصلة الجهود لبناء الوطن وتحقيق الازدهار.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي شهدتها الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، في قصر ثقافة شرم الشيخ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحضور عدد من القيادات الشبيعة والتنفيذية وأبناء المحافظة.

تضمن الحفل فقرة غنائية لفريق كورال كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ وعرض فني لفرقة بورسعيد للموسيقى العربية.