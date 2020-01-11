شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يكشف تفاصيل ترميم المعبد اليهودي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال دكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، خلال افتتاح المعبداليهودي في الإسكندرية بعد غلقه لمدة عامين ونصف، إنه مثلما تم افتتاح عدد كبير من المساجد، وعلى رأسها جامع الأزهر الشريف، تم افتتاح عدد كبير من الكنائس ومشروعات الترميم في الأديرة والقصور والآثار الفرعونية.

وأضاف «العناني» خلال لقائه في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المعبداليهودي تعرضت بعض أجزائه مثل السقف والسلم لانهيار منذ بضعة سنوات، وتم ترميمه بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب، ويتكون من طابقين وتزيد مساحته عن 4200 متر، وتم بناؤه على عدة مرات آخرها في القرن الـ19 على أرض كانت جزءا من الكتدرائية المرقصية.

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وأشار إلى أن أراد مخاطبة فئتين من خلال عملية ترميم المعبداليهودي وافتتاحه، الأولى تتمثل في العالم من خلال استقطاب الإعلام العالمي، لحضور الحدث، حيث إنه تم الانتهاء من عملية الترميم في أواخر عام 2019، ولكن تأجل افتتاحه من أجل استقطاب وكالات الأنباء المراسلين العالمين ليشهدوا افتتاح المعبدبعد انتهائهم من احتفالات رأس السنة، وذلك لتعريف العالم بأن مصر تكفل حقوق الآخرين من خلال إقامة الشعائر الدينية المختلفة في ظروف ميسرة بالفعل وليس الكلام فقط.

وتمثلت الفئة الأخرى التي يخاطبها وزير السياحة في الشعب المصري، إذ أراد توصيل رسالة له قائلًا: «بأن تنوعنا وقبولنا للآخر وتسامحنها هو قوتنا وتفردنا».