شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يسلم 305 شهادات «أمان» للعمالة غير المنتظمة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ومحمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، ٣٠٥ شهادات «أمان» للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، في إطار جولاته الميدانية لزيارة محافظات الصعيد، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الحماية التأمينية لهذه الفئة.

ووزع «سعفان» 30 شنطة من منتجات مركز التدريب المهني التابع للمديرية بالرضوانية على الأيتام والأرامل، وشملت المنتجات أطقم سرير كاملة، وبلاطي باللون الكحلي للسيدات والأطفال، موجها عبدة هاشم خليفة، مدير المديرية، بتوزيع باقي منتجات مركز التدريب المهنى على الأيتام والأرامل والأطفال بلا مأوى الموجودين بالجمعات الأهلية والأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، خلال المناسبات والأعياد لرسم البهجة والسعادة إلى قلوبهم.

واستمع الوزير إلى شكوى من فهد عبدالباسط، من ذوي الاحتياجات الخاصة، طالبا من الوزير توفير فرصة عمل له تتناسب مع إعاقته، ووعده الوزير بتلبية طلبه، موجها مدير القوى العاملة بتوفير فرصة عمل من خلال نسبة الـ5% لهذه الفئة فورا.

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وأكد الوزير أن الدولة المصرية تضع على عاتقها الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى جعل 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تم الاهتمام بهم في شتى القطاعات والمجالات من خلال برامج تؤهلهم للتعايش والاندماج مع المجتمع، فضلا عن دمجهم في سوق العمل إيمانا بالقدرات الخاصة، والطاقة الكامنة داخل هذه الفئة بالمجتمع.

وأشار إلى أن الدولة تهتم- أيضا- بالعمالة غير المنتظمة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، نظرًا لما تمثله هـذه الفئة من العمالة نسبة كبيرة من المجتمع وبالتالي من الاقتصاد القومي، موضحا أن الوزارة تضع هذه الفئة كإحدى الركائز الأساسية للبناء والتنمية، مؤكدا أن القوى العاملة كانت وما زالت الجهة الوحيدة في مصر التي تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار وتضعهم دائمًا نصب أعينها.

وذكر «سعفان» أن الرئيس السيسي أول من أطلق حملة رعاية العمالة غير المنتظمة بشهادة «أمان» في فبراير 2018، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات وتوفير «حياة كريمة» للمواطن المصري، موضحا أن هذه الشهادة تستهدف توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

وأوضح أن الوزارة أولت اهتمامًا بالعمالة غير المنتظمة، فأصدرت لائحة مالية جديدة ومتميزة؛ لتقديم المساعدات المالية والصحية والاجتماعية؛ للمساهمة في رعايتهم بتقديم منح مالية مناسبة في الأعياد والمناسبات الرسمية وصرف إعانات مالية أيضا تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء العمال في حالات الوفاة والعجز والزواج والمواليد والرعاية الصحية الكاملة.