شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس جامعة الأزهر للطلاب: "لا تنساقوا وراء شائعات السوشيال ميديا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور محمد حسين المحرصاوى ، رئيس الجامعة ، اليوم السبت، سير عملية امتحانات الفصل الدراسى الأول بقطاع البنين بمدينة نصر، وذلك فى إطار متابعته الدائمة والمستمرة لكافة لجان الامتحانات بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، حيث شملت الجولة تفقد كليتى الهندسة بنين والهندسة بنات بمدينة نصر بحضور كل من الدكتور أيمن مصيلحي، عميد هندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمود علواني، عميد هندسة بنات، حيث اطمأن على توفير جميع أدوات وسبل الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء الامتحانات فى يسر.

وذكر بيان للمركز الإعلامى بالجامعة، اليوم أن المحرصاوى، تأكد من توفير التهوية المناسبة والإضاءة الكافية، داخل قاعات الامتحانات، وشدد على ضرورة تواجد أساتذة المادة بين الطلاب والطالبات للإجابة على أى استفسار يطرأ خلال الامتحانات.

وخلال الجولة فتح رئيس الجامعة حوارًا أبويًا مع أبنائه الطلاب لمعرفة آرائهم حول مراعاة الأسئلة للمنهج والوقت المخصص للامتحان، وحثهم على الاجتهاد والالتزام بالضوابط التى تضعها الجامعة.

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وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى حرص الجامعة على مصلحة جميع أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات، إضافة إلى سعيها الدائم لتذليل كافة العقبات التى تواجهم، محذرًا إياهم من الانسياق وراء الشائعات التى تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعى ، مؤكدًا على ضرورة الرجوع إلى إدارة الجامعة للتأكد من صحة الشائعات من عدمها والرجوع إليها فى حالة وجود أى استفسارات.

وكانت كليات جامعة الأزهر قد أنهت استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2019-2020، والتى انطلقت السبت 4 يناير الجارى، وأصدر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، عددًا من التوجيهات لإدارات الكليات بالعمل على إزالة كافة العقبات والعوائق التى قد تواجه الطلاب والطالبات أو تؤثر على أدائهم خلال فترة الامتحانات، مؤكدًا ضرورة التزام ورقة الأسئلة بالمواصفات التى وضعتها الجامعة، وألا تخرج الأسئلة بأى حال من الأحوال عن أجزاء المنهج الدراسى المشروحة فعليًا للطلاب من الكتاب الجامعى، خلال المحاضرات؛ لما يقيس نواتج التعلم المستهدفة معرفيًا، ومهاريًا، مشيرًا فى هذا الإطار إلى أهمية تواجد أستاذ المادة داخل اللجان؛ للإجابة على استفسارات الطلاب.