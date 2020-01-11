شكرا لقرائتكم خبر عن "سنة الحمار والدعوة العباسية".. سؤال فى امتحان التاريخ بـ"آداب القاهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى طلاب الفرقة الثالثة بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة امتحان مادة تاريخ الدولة العباسية منذ قليل والتى يدرسها الدكتور محمد البيلى ضمن مقرر الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2019/2020، والتى انعقدت صباح اليوم السبت داخل قاعات الامتحانات بالكلية.

وتضمنت أسئلة الامتحان المجموعة الأولى فى الامتحان سؤال علل لما ياتى الخلاف بين الخيزرات وولدها موسى الهادى، وما سبب تلقيب أبى العباس أول حلفاء بنى العباس بالسفاح، وقتل العباين للحرس القديم وميل المعتصم إلى الأتراك واعتماده عليهم.

وتضمنت المجموعة الثانية سؤال فسر تاريخيًا عن بدء الدعوة العباسية سنة 100هجريا ولماذا سميت سنة الحمار؟ واستئصال العباسيين شاقة بنى أمية.

وقال الطلاب فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن الامتحان كان سهلًا وفى متناول الطالب المتوسط مؤكدين أن المادة تضمنت أسئلة اعتمدت على الفهم وأن الامتحان لم يتضمن أى أسئلة معقدة أو بعيدة عن المنهج.

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كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أكد أنه يتم إعداد تقرير يومى من الكليات عن أعمال الامتحانات، تتضمن أعداد الحضور والغياب بين الطلاب، وكذلك حالات الغش التى يتم التحقيق بشأنها فى وقتها، كما يتم من خلال التقرير متابعة أية شكاوى تتعلق بالامتحانات.

وأضاف الدكتور الخشت أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تتواصل فى الكليات بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أى معوقات أو مشكلات بشأنها، عدا بعض حالات الغش الفردية التى تراجعت بصورة ملحوظة عن الأعوام السابقة، نتيجة الإجراءات الصارمة وتوفير كاميرات مراقبة فى قاعات الامتحانات.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم تشكيل لجنة للطواريء لمتابعة الامتحانات بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس القسم المختص أو من ينوب عنه وأستاذ المادة، للتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.

وكان الدكتور محمد الخشت وجه بضرورة الالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية التى سبق إقرارها والتى تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة، واتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب، وإعداد اللجان للطلاب من ذوى القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعى، ومراعاة اجازات أعياد الميلاد احترامًا للأخوة المسيحيين خلال وضع جداول الامتحانات.