شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين يفتتح فرع جديد للنقابة فى مدينة شلاتين بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، فرع جديد لنقابة الزراعيين فى مدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر، ضمن سلسلة فروع جديدة تخطط لها النقابة بمختلف المحافظات للتوسع فى الخدمات التى تقدمها للمهندسين الزراعيين، مشيرا إلى أن افتتاح المقرر الجديد للنقابة بمدينة الشلاتين يحقق التواصل مع أهالينا فى المنطقة التى تشكل جزءا عزيزا من تراب الدولة المصرية، التى تنفذ خطة عاجلة للنهوض بالقطاع الزراعى والخدمات المقدمة لهم.

وقال خليفة، فى تصريحات صحفية على هامش الافتتاح، إن النقابة ستكون بيت خبرة للدولة للنهوض بالقطاع الزراعى فى منطقة حلاب وشلاتين للاستفادة من الميزة النسبية للموارد الأرضية فى زراعة المحاصيل الضرورة لتحقيق الأمن الغذائى لأهالينا فى المنطقة، فضلا عن الاستفادة من مينائى الصيد بالمنطقة لتوفير المنتجات السمكية لسكان مناطق شلاتين وحلايب.

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وأوضح خليفة أن المقر الجديد للنقابة فى شلاتين يستهدف تقديم الخدمات النقابية للعاملين بالمنطقة والتيسير عليهم والتيسير عليهم لحل مشاكلهم بدلا من الانتقال إلى خارج توفير للنفقات، مشيرا إلى استعدادا المقرر الجديد لتقديم مختلف الخدمات التى تعلن عنها النقابة بصورة دورية.

وأشاد بجهود الحكومة لتطوير التعليم الفنى، حيث إنه يقود قاطرة التنمية المستدامة، موضحا ضرورة مواصلة تطوير التعليم الفنى الزراعى وكليات الزراعة بمختلف المحافظات لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال إنشاء أقسام متخصصة تلاءم احتياجات سوق العمل وتوفر المزيد من الفرص للخريجين.

جاء ذلك على هامش الاحتفال بحضور الدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء ومحمد على سكرتير مدينه شلاتين وقيادات النقابة بمحافظة البحر الاحمر ولفيف من المهندسين الزراعيين العاملين بالمشروعات الزراعية بالمنطقة والإدارة الزراعية بالشلاتين والزراعيين بالإدارات التنفيذية بمدينه الشلاتين.