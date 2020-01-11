شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف التعريف الجديد للأموال بقانون الكيانات الإرهابية بعد التعديلات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعريف أشمل لكلمة "الأموال" هذا هو ما تضمنه التعديل الأخير للقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذى وافق عليه مجلس الوزراء منذ أيام، بهدف وضع إطار قانونى أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، بما يؤدى إلى زيادة فاعلية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله.

وينص التعديل على وضع تعريف أشمل لـ"الأموال" الواردة فى المادة الأولى من القانون، بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أيًا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أيًا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها، بما فى ذلك الشكل الرقمى والإلكترونى، وجميع الحقوق المُتعلقة بأى منها، بما فى ذلك الائتمان المصرفى والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.

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كما ينص التعديل على الآثار التى تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج طوال مدته، منها حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته، وفيما يتعلق بالإرهابيين، فيتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

ونص التعديل على أن يتم تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وكان تعريف "الأموال" فى القانون حاليا، هى "جميع الأصول والممتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها".