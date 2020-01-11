شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يتوجه إلى واشنطن لحضور اجتماع حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، وزير الخارجية سامح شكرى، متوجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، فى زيارة هناك تستمر لمدة أسبوع، يلتقى خلالها عدد من المسؤولين لاستكمال التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، إن الوزير سامح شكرى، غادر على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى واشنطن، وتم إنهاء إجراءات سفره من خلال الاستراحة الحكومية بالمطار.

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وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 13 يناير الجارى، اجتماع يضم وزراء الخارجية ووزراء الرى للدول المعنية بسد النهضة الأثيوبية، لاستكمال المفاوضات بهدف حل الخلافات بينهما.

ويعد اجتماع واشنطن لوزراء الخارجية ووزراء الرى يمثل الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق قبل تفعيل البند العاشر من إعلان المبادئ، والذى ينص على اللجوء إلى وسيط متفق عليه، أو رفع الأمر لرؤساء الدول والحكومات.

وكانت السودان قد أعلنت أنه تم تقديم مقترحات للملء الأول والتشغيل السنوى من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا شملت تعريفات الجفاف والجفاف المستمر وما هى الاحتياطات اللازمة فى التشغيل للجفاف وما هى الاحتياطات اللازمة فى التشغيل للجفاف المستمر، قائلة: بصورة عامة هناك تقارب فى المواقف، لكن أيضًا هناك خلافات فى وجهات النظر فى بعض النقاط التى سيتم دراستها كل دولة على حده ومناقشتها فى اجتماع أديس أبابا المقبل.