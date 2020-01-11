رئيس فلاى بغداد: 4 رحلات أسبوعيا للقاهرة وتشغيل أول رحلة لشرم الشيخ بالصيف

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب بشير الشابنى رئيس شركة الطيران "فلاى بغداد" عن سعادته بتدشين خط جديد من مطار النجف الدولى إلى مطار القاهرة الدولى، وتقدم بالشكر لكافة الجهات المعنية بمطار القاهرة الدولى وسلطة الطيران المدنى لتسهيل كافة إجراءات وصول أول رحلة إلى القاهرة، مؤكدا أن من المخطط حاليا تشغيل رحلة فقط أسبوعيا، على أن يتم زيادة عدد الرحلات خلال الشهر المقبل إلى رحلتين، و4 رحلات خلال الموسم الصيفى القادم.

وأضاف الشابنى، فى تصريحات صحفية، خلال الاحتفال بوصول أول رحلة لشركة فلاى بغداد إلى مطار القاهرة الدولى أن مصر واجهة أساسية للسائح العراقى ويرغب دائما فى السفر إليها خاصة أن هناك طلاب يذهبون لمصر للدراسة وهناك أيضا مقيمون عراقيون بمصر، مؤكدًا أن من المقرر أن تقوم الشركة بزيادة الرحلات إلى 4 رحلات أسبوعيًا بالإضافة إلى تشغيل أول رحلة إلى مطار شرم الشيخ الدولى، وذلك خلال موسم الصيف المقبل، للسائحين الراغبين بقضاء عطلة الصيف فى الأماكن السياحية بمصر.

وأوضح الشابنى، أن الشركة تحمل شعار "سعر أقل سفر أكثر" حيث نعتمد دائما على تقديم افضل سعر للمسافرين، لكى يستطيع الجميع شراء تذكرة فلاى بغداد، مؤكدا أن الشركة تحرص على الالتزام بالتوقيت المدون على تذكرة السفر، وهو ما نال استحسان المسافرين على شركة فلاى بغداد.

وأشار رئيس شركة فلاى بغداد، أن الشركة تطلق رحلاتها إلى 15وجهة، ومؤخرا تم افتتاح خط جديد إلى البحرين لتشغيل رحلات مباشرة بين مطار البحرين الدولى ومطار بغداد الدولى مرتين أسبوعيًا، ومن المقرر أن يتم افتتاح خطين جديدين إلى بكستان والهند خلال شهر فبراير المقبل وحصلت الشركة على كافة الموافقات من قبل سلطة الطيران المدنى فى الدولتين.

وعن أسطول الشركة قال رئيس فلاى بغداد، إن مجموع أسطول الشركة الحالى 4 طائرات، تمتلك منهم الشركة 3 طائرات من طراز بوينج 737، وطائرة أخرى بنظام الإيجار طويل المدى من نفس الطراز، مؤكدًا أن الشركة تحرص خلال الفترة المقبلة على امتلاك كافة الطائرات والغاء نظام التأجير، وهناك مناقشات لشراء طائرة جديدة من طراز بوينج 737 حيث من المقرر أن تنضم لأسطول الشركة خلال شهر يونيو من العام الجاري.