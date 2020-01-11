شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال والنجمة الذهبية تقاضى الهلال والنجمة الفضية و"الصناعات المصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل الدعوى المقامة من شركة الهلال والنجمة الذهبية، ضد شركة الهلال والنجمة الفضية مصر، وشركة الهلال والنجمة الذهبية للصناعة والتجارة مصر، لجلسة 2 فبراير المقبل.

وأوضحت الدعوى التى حصل " الخليج 365" على نسخة منها، أن شركة "الهلال والنجمة الذهبية" أقامت دعواها القضائية، ضد شركتى " الهلال والنجمة الفضية مصر"، و" الهلال والنجمة الذهبية للصناعة والتجارة مصر"، بسبب المنافسة غير المشروعة.

وطالبت شركة الهلال والنجمة الذهبية، خلال دعوتها القضائية، بقبول الدعوى شكلا، ثانيًا فى الموضوع بإلزام المعلن إليهم بمبلغ 200 مليون جنيه، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، وكل الكسب الفائت والمحتمل للمنافسة غير المشروعة للشركة الطالبة، وتثبيت الأمر الوقتى رقم 82 لسنة 2018، وقتى اقتصادية القاهرة الصادر بتاريخ 13 سبتمبر 2018 مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب.

وأوضحت أوراق الدعوى، أن الشركة الطالبة " شركة الهلال والنجمة الذهبية"، هى الشركة الأولى والرائدة فى صناعة أدوات النظافة، والأدوات المنزلية من البلاستيك فى مصر والعالم، لما تميزت به منتجاتها بالجودة الفائقة والحداثة والذوق الرفيع الذى يناسب كل الأذواق والأزمنة، وتميزت بالعلامة التجارية "هلال بداخله نجمة".

وعمدت الشركة كجزء من استثماراتها فى عمل حافظة علامات تجارية عل العديد من الفئات لحماية منتجاتها، فكانت العلامة التجارية "هلال بداخله نجمة" والتى سجلت تحت رقم 88185 منذ عام 1993، بعد استخدامها منذ عام 1986 وهو تاريخ إنشاء الشركة الحاصل بذات التاريخ، واقترنت بها العديد من العلامات التجارية والشخصيات مثل " دقدقن عم هلال، ست البيت وغيرها"

ونظرًا لجودة المنتج، استقر فى وجدان وذهن الجمهور المستهلكين عبارة " أدوات نظافة تعنى "هلال ونجمة"، و"هلال ونجمة" تعنى أدوات نظافة، فارتبطت العلامة بالمنتج ونفقات الدعاية والإعلان والتطوير.

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وأضافت أورق الدعوى، أن "سالم أمين سالم" خرج من شركة " الهلال والنجمة الذهبية"، كمساهم ببيعه كل أسهمه مستلمًا كافة حقوقه المادية والمعنوية واستقل بشركة " الهلال والنجمة الفضية مصر"، والعديد من الشركات الأخرى التى تجاوزت 17 شركة بموجب العقد المؤرخ 1 مارس 2012.

وأكملت الأوراق، أن المدعى عليه خالف بنود العقد المبرم، والذى ينص على أن لا يجوز لأفراد الطرف الأول استخدام علامة " الهلال والنجمة الذهبية" على أى منتجات " المكانس، أدوات النظافة البلاستكية، " ولا يجوز استيراد تلك المنتجات من الخارج.

وأشارت الأوراق، إلى أن المدعى عليه اعتدى على علامات الشركة المدعية، بأن زور تسجيلها وغش ودلس فيها، ثم اعتدى على الاسم التجارى للشركة المدعية بان أسس شركة مساهمة بذات السمة التجارية المشهورة، والتى محل حماية قانونية طبقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002، وهى الشركة المدعى عليها الثانية "الهلال والنجمة الذهبية للصناعة والتجارة مصر"، "الهلال والنجمة الذهبية القابضة"، ثم استغل كل ذلك بان أنتج وطرح وأعد للبيع بالمخازن ذات المنتجات إلى استقلت الشركة المدعية بإنتاجها على الفئة "21" من القرار الوزارى رقم 243 لسنة 2003 نفاذًا لعقود التخارج، وهى عقود تجارية ومعاملات تجارية.

وقد لجأت الشركة المدعية للتحكيم التجارى الدولى، الذى ألزم الشركتين المدعى عليهم بعدم طرح المنتجات التى استقل المحتكمين بإنتاجها والمتمثلة فى الأدوات المنزلية الواردة فى الفئة "2" من القرار 243 لسنة 203 سواء تحمل علامة الهلال والنجمة، أو أى علامات مشابهة أو مماثلة لها، والكف فورًا عن أى عمل من شأنه مخالفة ذلكن وسحب ما يثبت أن المحتكم ضدهم طرحوه فى الأسواق بالمخالفة لذلك.

من جانبها لجاءت شركة " الهلال والنجمة الذهبية"، للمحكمة الاقتصادية لإثبات التعدى وحصر البضائع والآلات والمعدات، وقررت المحكمة ندب خبير لإعداد تقرير عن الدعوى المقامة.

وطالبت الشركة فى دعواها بإلزام الشركتين المدعى عليهم مبلغ وقدره 200 مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية، وكل الكسب الفائت والمحتمل للمنافسة غير المشروعة للشركة الطالبة، وإلزامهم بالمصاريف ومقابل الأتعاب.