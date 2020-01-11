شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي»: تداول صور امتحان اللغة العربة للصف الثاني الثانوي الإلكتروني محدودة جدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عمليات تداول صور امتحان اللغة العربة للصف الثاني الثانوي الإلكتروني محدودة جدا.

ولكن فكرة قيام البعض بتصوير الامتحان ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد أن الأخلاقيات والمفاهيم تحتاج تطويرا موازيا.

وأضاف شوقي في تصريحات صحفية عبر جروب «أدعم طارق شوقي» عبر تطبيق واتساب «نبذل قصارى الجهد، ولكن يظل العنصر البشري تحديا كبيرا للأسف، وهو يتطلب منا جميعًا إصلاحه وليس وزارة التربية والتعليم فقط، فهذه آفة مجتمعية ترسخت عبر سنوات».

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وطالب شوقي أولياء الأمور والطلاب الدارسين بالصف الثاني الثانوي، بضرورة التركيز على الامتحان نفسه وليس على الشبكات والأجهزة لانها مجرد وسائل وليست هدفا.

وأضاف شوقي أنه لابد من التركيز على تطور مهارات الطلاب من خلال نتائج الامتحانات بالأسئلة الجديدة بدلا من الانشغال بالتعليق على البنية الإلكترونية، مشيرا إلى أن النجاح لدينا هو تطور مهارات الطلاب وليس النظام الإلكتروني.

وأكد أن امتحان اللغة العربية الذي امتحنه طلاب الصف الثاني الثانوي إلكترونيا نجح بامتياز بشهادة الجميع، مشيرا إلى أن أكثر من 500 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحانات إلكترونيا ،أما المدارس غير المجهزة امتحنت ورقيا كما كان مخططًا من قبل.

وأضاف أن المنصة الإلكترونية تعمل بكفاءة تامة الآن في أول يوم في انطلاق الامتحانات الالكترونية، وعدد الطلاب الذين امتحنوا إلكترونيا الرقم يمثل أكبر منظومة امتحانات إلكترونية حول العالم رغم كل محاولات التشكيك من البعض، والنجاح باهر تم من ناحية التقنيات.