شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يفتتح مجمع مدارس بتكلفة 80 مليون جنيه بسوهاج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يرافقه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مجمع مدارس «سان جورج» الخاصة التابعة لسلسلة مدارس «عيون مصر» بمنطقة القنابرة في غرب مدينة سوهاج، بإجمالى تكاليف تبلغ 80 مليون جنيه.

البابا تواضروس يفتتح مجمع مدارس بسوهاج

ورافق بابا الإسكندرية، ومحافظ سوهاج خلال الافتتاح مدير الأمن، اللواء حسن محمود، والدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس سيد أبوعقيل، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والأنبا باخوم، أسقف الأقباط الأرثوذكس بمراكز سوهاج والمنشأة والمراغة، وعدد من القيادات الأمنية، والمطارنة.

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البابا تواضروس يفتتح مجمع مدارس بسوهاج

واستمع البابا تواضروس، ومحافظ سوهاج، إلى شرح تفصيلى عن المدارس الجديدة، والتى تضم مختلف مراحل التعليم (حضانة، وابتدائى، وإعدادى، وثانوى عام) ومقامة على مساحة 14 ألف متر مربع، بمسطح مبانى 30 ألف متر مربع، وتضم 4 مبان دراسية، بها 70 فصلا دراسيا لمختلف المراحل التعليمية، تستوعب 2800 طالب وطالبة، وبها 4 معامل للعلوم، و3 معامل للكمبيوتر، ومعلملين لغات، وقاعتين للتربية الفنية، وقاعتين للمسرح، وقاعتين للموسيقى، وملعب ثلاثي، وحمامين للسباحة، وصالة ألعاب رياضية، وقام البابا ومرافقوه بجولة تفقدية داخل المدارس الجديدة.

البابا تواضروس يفتتح مجمع مدارس بسوهاج

وعبر قداسة البابا تواضروس ،عن سعادته بالتواجد في محافظة سوهاج وإفتتاحه لصرح تعليمي جديد بالمحافظة، مؤكدًا على حق أبناء المحافظة في تعليم جيد وتوفير بيئة مناسبة للتعليم لأن التعليم الجيد هو مفتاح التنمية، فضلًا عن ضرورة الإهتمام بالأنشطة والفنون.

البابا تواضروس يفتتح مجمع مدارس بسوهاج

وقام البابا، يرافقه محافظ سوهاج، بزيارة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بميدان الثقافة بمدينة سوهاج، حيث جرى تنظيم إستقبال حافل داخل المطرانية، وأصطف 18 من أحبار كنيسة مارجرجس والمطارنة في إستقبال البابا، مع إنطلاق أصوات أجراس الكنيسة والزغاريد من السيدات الحضور، حيث يعقد البابا لقاء مغلقا مع الآباء والكهنة داخل الكنيسة، يعقبه لقاءا شعبيا مع جموع الأقباط المتواجدين بالمطرانية.

وكان البابا تواضروس الثاني، قد بدأ اليوم زيارة رعوية لإيباراشيات محافظة سوهاج ستستمر لمدة 5 أيام، يزور خلالها إيبارشيات مراكز سوهاج، وطهطا، وطما، وجرجا، والبلينا، وأخميم.