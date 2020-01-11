شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف طالب بالصف الثاني الثانوي يؤدون امتحان اللغة العربية إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى أكثر من 500 ألف طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي امتحان اللغة العربية إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، وتضمن الامتحان 35 سؤالًا (27 سؤال اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال».

وتمكن الطلاب من دخول منصة الامتحانات باستخدام الأكواد والرقم السري المستلم من قبل المدرسة.

وشكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غرفة عمليات لمتابعة دخول الطلاب على منصة الامتحانات الالكترونية ،وحل أي مشكلة قد تحدث خلال سير الامتحانات.

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وتداول مستخدمي التواصل الاجتماعي صورا زعمت أنها لامتحان اللغة العربية الالكتروني ،وبدأت غرفة عمليات التعليم تتبع الصور المتداولة للتأكد من صحتها والكشف عن مصدرها لاتخاذ اللازم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم تطبيق قانون مكافحة الغش على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ،وكذلك طباعة 15 % من الامتحانات ورقيا تحسبا لأي ظرف استثنائي قد يحدث خلال فترة الامتحانات.

وشكا طلاب الصف الثاني الثانوي من صعوبة امتحان اللغة العربية وطبيعة الأسئلة.

وأكد الطلاب أن الامتحان تضمن أسئلة القصة رغم كونها غير مقررة وكذلك فوجئنا بصعوبة الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد وحتي سؤال التعبير.

وأدي مايقرب من 65% من طلاب المدارس الخاصة الامتحان الكترونيا بواسطة الشبكات الداخلية للمدارس فيما أدي باقي الطلاب الامتحان ورقيا.