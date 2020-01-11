شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثانى الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، لجان إمتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019 / 2020 م، بمدرسة الزقازيق الثانوية العسرية للبنين التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، للإطمئنان على حسن سير الإمتحانات بإستخدام التابلت، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحان بسهولة ويسر.

وقد اطمأن المحافظ، من الطلاب على مستوي الإمتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوي أثناء أدائهم الامتحانات، كما أكد غراب، على أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءه والتهوية اللازمين، وتهيئة الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات والإهتمام بأعمال النظافة.

ومن جانبه أوضح رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يأدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي إلكترونياً يبلغ 39 ألف و154 طالب وطالبة في 202 مدرسة في مادة اللغه العربية فترة صباحية، و41 ألف و998 طالب وطالبة يأدون امتحانات الصف الأول الثانوي ورقياً في 202 مدرسة في مادة اللغة العربية فترة مسائية، متمنياً لطلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الثانوي العام التوفيق والنجاح.

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي