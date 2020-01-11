شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تدشن حملة مكثفة لترقيم وحصر الثروة الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، عدة اجتماعات مع وكلاء الوزارة، مديرو مديريات الزراعة والطب البيطرى، والإنتاج الحيواني على مستوى محافظات الجمهورية، لوضع الأسس التنفيذية لترقيم وتسجيل وحصر الثروة الحيوانية بكافة أنشطتها لاستكمال قاعدة البيانات.

وقال «الصياد»، في تصريحات صحفية، السبت: «إننا نسابق الزمن لحصر ثرواتنا الحيوانية وترقيمها خلال الفترة المقبلة»، مؤكدا أهمية قواعد البيانات في الإنتاج الحيوانى، والتى يبنى عليها اتخاذ القرارات السليمة والصحيحة في الأوقات المناسبة.

وأضاف نائب الوزير أن الغرض من الحصر هو معرفة احتياجات المربين والمنتجين لتوفير كافة أوجه المساعدة لصغار المربين والدعم للمزارع النظامية من خلال توفير سلالات لحوم أو ألبان أو ثنائية الغرض تناسب المزارع المتوسطة والصغيرة، وكذلك صغار المربين، وذات معدلات أداء إنتاجى وتناسلى متميز، بالإضافة إلى العمل على توفير كافة الأمصال واللقاحات اللازمة للقطعان، والعمل على التحسين الوراثى لها.

وعلى صعيد متصل، طالب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، بأن يتم الحصر بكل دقة من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومن يمثلهما بالمحافظات من مديريات الطب البيطرى والزراعة، والجمعيات الزراعية والوحدات البيطرية، موضحاً أنه كان من المتبع فيما سبق أن يتم الحصر عام من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وأخر من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

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وشدد الوزير على أنه من الأفضل أن يتم حصر أعداد الماشية سنوياً وبمعرفة كل من مهندسى القطاع وأطباء الهيئة، مبيناً أنه «كلما كان الحصر سليما ودقيقا كلما كانت قراراتنا المتعلقة بالثروة الحيوانية مناسبة وصحيحة».

وأضاف أنه يدرس الآن إصدار قرار وزارى يتعلق بتنظيم عمل مراكز تجميع الألبان من خلال تراخيص تشغيل تصدر من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة لنقلها من العمل العشوائى إلى العمل النظامى.

وأوضح «القصير» أن«تلك المراكز بمثابة منافذ توزيع وتصريف ألبان صغار المربيين حتى نضمن الحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية القياسية والتى تضمن ثبات أسعار الألبان بشكل مُرضي للمربيين، وأن يتم ذلك بالتنسيق التام مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء».

ومن جانبه، قال د طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن حصر وترقيم القطعان كانت من أولى اهتمامات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فور توليه مسؤولية الوزارة لما لها من أهمية في دعم اتخاذ القرارات السليمة.

وأضاف سليمان أن نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة يتابع أعمال حصر وترقيم الثروة الحيوانية كل ساعة وقد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لتلقى البيانات وتذليل أي عقبات تواجه أعمال الحصر.