شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الامتحانات الورقية لطلاب الصف الأول الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأ طلاب الصف الأول الثانوي أداء امتحان اللغة العربية ورقيًا بالفترة المسائية من الواحدة وحتي الرابعة مساء على مستوى الجمهورية. وسمحت المدارس للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي تطبيقا لنظام الكتاب المفتوح «open book».وبدأت المدارس استلام صناديق الامتحانات صباح السبت لبدء توزيع الامتحانات على لجان السير قبل بدء اللجنة بوقت كاف. ويتضمن امتحان اللغة العربية 35 سؤالًا (27 سؤالا اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال).

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