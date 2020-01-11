شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التربية والتعليم يتفقد سير امتحانات الصف الثاني الثانوي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطمأن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي والتي انطلقت صباح السبت وتستمر إلى 23 يناير الجاري، عبر شاشة الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، بحضور الأستاذ رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم وأعضاء الغرفة، للتأكد من حسن سير الامتحانات والتي تتم باستخدام التابلت بالنسبة للصف الثاني الثانوي وبالنظام الورقي للصف الأول الثانوي.

أكد محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وتأمين اللجان والتنسيق مع كافة الجهات المختلفة وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

يذكر أنه من المقرر أن يؤدي 39 ألفا و154 طالبا وطالبة امتحانات الصف الثاني الثانوي إلكترونياً في 202 مدرسة في مادة اللغة العربية فترة صباحية، و41 ألفا و998 طالبا وطالبة يأدون امتحانات الصف الأول الثانوي ورقياً في 202 مدرسة في مادة اللغة العربية فترة مسائية.