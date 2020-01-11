شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة تطوير اللغة العربية تعقد اجتماعها الأول لمناقشة آليات التنفيذ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مفوضية اللغة العربية بجامعة القاهرة بإشراف دكتور محمد الخشت، ورئاسة الدكتور عبدالله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس الجامعة، أولى اجتماعاتها لمناقشة محاور مبادرة تطوير اللغة العربية التي دعا إليها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وتطبيق محاور المبادرة من خلال تعاون الكليات والأقسام العلمية.

وضمت مفوضية اللغة العربية في عضويتها كل من الدكتور أحمد درويش مقرر لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس الأعلى للثقافة والأستاذ بكلية دار العلوم، والدكتور جمال الشاذلي عميد كلية الآداب، والدكتور معتز عبدالله مساعد رئيس الجامعة، ومجموعة من العمداء الممثلين للقطاعات العلمية بالجامعة.

وصرح الدكتور محمد الخشت أن المبادرة تأتي في إطار تطوير العقل المصري بوصف اللغة صورة الفكر وبدون نمو اللغة لا يمكن أن ينمو الفكر، ومن المؤكد أن اللغة القديمة بحاجة للتطور حتى تواكب تطور العلوم والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مضيفا أننا في الجامعة نحرص على تطوير اللغة العربية والوصول إلى رؤى جديدة بما يمثل خطوة مهمة نحو نهضة فكرية حقيقية تبتعد عن طرق التفكير التقليدية.

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وقال الدكتور عبدالله التطاوي رئيس مفوضية جامعة القاهرة لنطوير اللغة العربية، إن الاجتماع التمهيدي للمفوضية ناقش دراسة قواعد النحو العربي المبسطة من خلال نصوص وطنية وقومية تؤسس لمفاهيم المواطنة والانتماء القومي مع احترام خصوصية الثقافة في كل بلد عربي واختيار أفضل المواد الإبداعية التي تثري الذوق ووجدان متعلمي اللغة ومعلميها، مؤكدًا ضرورة مرور الباحثين بدورة تدريبية في التحرير العلمي وأصول الكتابة بالعربية قبل التخرج من الجامعة وإعداد متطلب جامعي ومتطلب كلية في اللغة القومية على غرار متطلب التفكير النقدي وريادة الأعمال.

وناقش أعضاء المفوضية، خلال الاجتماع، أهمية صدور مشروع الكفاءة اللغوية من خلال تدريس اللغة الوظيفية وأسس التحرير اللغوي للأبحاث والرسائل العلمية مع التأكيد على ضرورة حصول المتقدم للتسجيل لدرجتي الماجستير أو الدكتوراه على شهادة الكفاءة اللغوية العربية، كما ناقش الأعضاء سبل تمكين اللغة العربية وإعلاء شأنها بين أبناء الجامعة من خلال إلزام الأساتذة في الدراسات الأدبية واللغوية والاجتماعية والإنسانية التحدث بالفصحى الميسرة بعيدًا عن التكلف اللغوي.

وتطرق الاجتماع، إلى أهمية الانطلاق من البعد القومي والسياسي للغة ودورها في إعداد الكوادر القيادية والسياسية بما يضمن احترام الهوية الوطنية من خلال قياس الكفاءة والمهارات اللغوية عند التقدم للوظائف العليا لضمان الحل الأمثل لصحة اللغة في التحدث والكتابة والفهم والتحليل والمتابعة، وذلك لتجنب الأخطاء الشائعة في المكاتبات الإدارية.

كما ناقش أعضاء المفوضية، دراسة وضعية قناة جامعة القاهرة التي تتبني برامج التعليم المدمج لتحويل بعض برامجها اليومية لخدمة اللغة العربية من خلال إعداد مرصد يتابع الحالة اللغوية داخل الجامعة، والندوات، والمحاضرات، بالإضافة إلى متابعة الأنشطة والمسابقات الثقافية والبحوث الطلابية، إلى جانب إعداد فواصل شعرية بين برامجها، وإعداد دراسات إعلامية حول اللغة المعاصرة وسبل تيسيرها للناشئة.