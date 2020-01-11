شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر الشريف ومفتى الجمهورية ينعيان السلطان قابوس بن سعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، الذي وفاته المنية مساء الجمعة عن عمر ناهز 79 عامًا.

وأكد الأزهر الشريف، في بيان، السبت، أن التاريخ يشهد للسلطان قابوس بأنه كان قائدا حكيمًا ومخلصًا وداعيًا وراعيًا للسلام والحوار بين الناس، فاستحق أن يكون سلطان الحكمة، وقد عمل على نهضة بلاده مع الحفاظ على هويتها شكلًا ومضمونًا.

Advertisements

وأوضح البيان أنه «لا يسَعُ الأزهر الشريف في هذا المُصاب إلا أن يعرب عن خالص التعازي والمواساة للأمة العربية والإسلامية ولسلطنة عمان، داعيًا المولى عز وجل أن يسكن السلطان الراحل فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسُّلوان».

وفى سياق متصل، نعى فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، للأمة الإسلامية والعربية وللشعب العماني الشقيق وبمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.

وأعرب مفتي الجمهورية- في بيان اليوم /السبت/- عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى سلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبًا، سائلًا المولى- عز وجل- أن يتغمد السلطان قابوس بن سعيد، برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم من خدمات جليلة في خدمة الأمتين العربية والإسلامية وخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.

وأشاد مفتي الجمهورية، بجهود فقيد الأمة العربية والإسلامية الملموسة سواء على المستوى الدولى أو الإقليمي وتحقيق نهضة شاملة داخل سلطنة عمان يشهد بها القاصي والداني أرساها فقيد الأمة خلال خمسين عاماً منذ أن تقلّد زمام الحكم في الثالث والعشرين من شهر يوليو عام 1970م، متوجهًا بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحَسُنَ أولئك رفيقا وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان .